Digitec Galaxus baut Lager aus

Der Schweizer Onlinehändler Digitec Galaxus hat sein Warenlager in Wohlen ausgebaut und dabei voll- und teilautomatisierte Bereiche eingeführt. Mit der Inbetriebnahme sei die Logistik bereit für eine Verdoppelung des Versandvolumens, heisst es.



Die Vergrösserung der Lagerfläche wurde hauptsächlich durch Wachstum in die Höhe erreicht © pd Die Vergrösserung der Lagerfläche wurde hauptsächlich durch Wachstum in die Höhe erreicht © pd

Konkret wurde die Lagerfläche von 36'000 auf 46'500 Quadratmeter vergrössert. In den Lagerhallen hätten somit jetzt fast sieben WM-Fussballfelder Platz. Der Onlinehändler hat dabei in die Höhe gebaut: In einem über 5000 Quadratmeter grossen Neubau befindet sich ein 18 Meter hohes, vollautomatisiertes Hochregallager für mittelgrosse Artikel.

Insgesamt elf Roboter greifen dort nach den Bestellungen der Kunden. In einer weiteren, ähnlich grossen neuen Anlage werden die bestellten Artikel gesammelt und verpackt. Eine bestehende Halle der ehemaligen Stahlgiesserei wurde zudem auf drei Stockwerke ausgebaut: Dort picken die Mitarbeiter kleinere Artikel wie z.B. Armbanduhren oder T-Shirts aus den Regalen. Mittels Förderband gelangen die Produkte zu den Kollegen in der Verpackungs-Abteilung.

