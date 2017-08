Das macht die Digitalisierung mit Schweizer KMU

Insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) besteht derzeit eine grosse Unsicherheit in Sachen Digitalisierung. Sie fragen sich, welche Auswirkungen der Trend haben wird und worauf sie sich fokussieren sollen. Deshalb widmet sich der KMU-Spiegel 2017 der Frage, welche Chancen und Herausforderungen Schweizer KMU im Rahmen der Digitalisierung sehen.

Digitalisierung ist nicht überall das Gleiche

Digitalisierung sei zwar in aller Munde, werde aber wohl auch deswegen unter verschiedenen Stichworten diskutiert, so dass es noch kein klares Begriffsverständnis gebe, erklärt Rigo Tietz vom Institut für Unternehmensführung IFU-FHS an der Fachhochschule St.Gallen, einer der Autoren der Studie. Zwar würden bereits die meisten Unternehmen digitale Projekte verfolgen, jedoch seien für die unterschiedlichen Branchen jeweils ganz verschiedene «digitale» Themen von Bedeutung.



Die IKT-Branche ist naturgegeben Vorreiter in der Digitalisierung, das Gastgewerbe hinkt hintendrein © Quelle: IFU-FHS; Screen: jst/nmgz

Aus den Antworten der Studienteilnehmenden lässt sich herauslesen, dass die Digitalisierung zu Veränderungen in allen Branchen führen wird. «Das Ausmass und die Geschwindigkeit der Veränderungen sind jedoch von Branche zu Branche ganz unterschiedlich», so Tietz. So seien im produzierenden Gewerbe und der Baubranche Effizienzsteigerungen von oberster Priorität. Für Dienstleistungsunternehmen sei es die Automatisierung, während für die IKT-Branche neue Geschäftskonzepte im Vordergrund stünden. Im Handel und im Gastgewerbe wiederum seien marktbezogene Aspekte, wie neue Kunden und digitale Vertriebswege, sehr wichtig. Im Gesundheits- und Sozialwesen ginge es vor allem um die Nutzung von Patientendaten, so die Studienautoren.

