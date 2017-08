AZ Medien übernehmen 50 Prozent der jobchannel AG

Das Aargauer Medienunternehmen AZ Medien beteiligt sich mit 50 Prozent an der jobchannel AG. Diese gehört zu den grössten Stellenmärkten in der Schweiz und betreibt über 100 Job- und Fachplattformen. Mit der Beteiligung bauten die AZ Medien ihre Präsenz im Job-Classified-Markt weiter aus, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Zusammen mit myjob.ch, der im Herbst für die Nordwestschweiz lancierten Jobplattform, würden die AZ Medien damit ihr Netzwerk von Job- und Fachportalen auf den gesamten Deutschschweizer Markt ausweiten. Die operative Führung der jobchannel AG bleibt bei den beiden Gründern Christian Hanisch und Cornel Müller.

Die Übernahme erfolgt rückwirkend auf den 1. Januar 2017. Die jobchannel AG betreibt Jobplattformen wie zum Beispiel kv-stelle.ch, pflege-berufe.ch oder solothurn-jobs.ch. Die Portale der jobchannel AG verzeichnen jeden Monat rund 2,4 Millionen Klicks auf Jobanzeigen.