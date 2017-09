Amazon zeigt offenbar Interesse am Business-Chat Slack

Business-Chats sind auf dem Vormarsch. Grosse Tech-Konzerne wie Facebook oder Microsoft brachten mit Workplace und Teams jüngst ihre Kommunikations-Tools für den modernen Büro-Alltag auf den Markt. Daneben gibt es aber noch eine ganze Reihe anderer Produkte, die sich in diesem Bereich einen Namen gemacht und etabliert haben – etwa der webbasierte Messaging-Dienst «Slack», von Slack Technologies.

Wie Bloomberg berichtet, soll nun Amazon Interesse an Slack angemeldet haben. Mindestens ein weiterer grosser Tech-Konzern buhle ebenfalls um das Start-up mit rund 800 Mitarbeitern. Es ist jedoch nicht bekannt, um wen es sich dabei handelt. Will Amazon Slack wirklich übernehmen, müsste der Konzern gemäss dem Bericht tief in die Tasche greifen. Denn die Team-Software soll nämlich mehr als neun Milliarden US-Dollar wert sein. Für Amazon wäre es damit die grösste Übernahme in der Firmengeschichte.

Warum sich der Deal trotzdem lohnen könnte

Trotz des hohen Preises könnte es für Amazon ein lukrativer Deal sein. Denn in puncto Workplace-Tools hat der Konzern – verglichen mit den Konkurrenten Google oder Microsoft – einiges aufzuholen. Slack könnte Amazon dabei helfen, Boden gutzumachen. Mit den Echo-Lautsprechern ist Amazons Assistentin Alexa in den Wohn- und Hotelzimmern angekommen, im Büro allerdings noch nicht. Auch da könnte der Slack-Deal Abhilfe schaffen. Im Business-Umfeld liessen sich mit Alexa etwa automatisch Kalender-Einträge erstellen oder E-Mails diktieren.

Der Slack-Gründer Stewart Butterfield stehe Übernahme-Angeboten eher kritisch gegenüber, erklärte Bloomberg in einem Video. Dennoch könnte auch das Start-up von dem Geschäft profitieren. Besonders beliebt ist Slack bei Start-ups, grosse Firmen nutzen den Dienst hingegen seltener. Amazon könnte Slack im Gegenzug Zugang zu Grossunternehmen verschaffen, welche etwa den Cloud-Dienst AWS nutzen – analog zum Konkurrenzprodukt Microsoft Teams, das für Nutzer von Office 365 frei verfügbar ist.