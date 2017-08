Advanon expandiert nach Deutschland

Das Zürcher KMU-Finanzierungsportal Advanon wagt den Schritt auf den deutschen Markt. Seit Januar 2017 sei die Firma mit einer Zweigniederlassung in Berlin vertreten, im August habe Advanon seine Dienste schliesslich auch für deutsche KMU verfügbar gemacht. «Oft müssen KMU bis zu 180 Tage auf das Geld von ausstehenden Debitorenrechnungen warten und können dadurch in Bedrängnis geraten. Unser Ziel ist es, aufstrebenden Unternehmen, welche solche langen Wartezeiten erleben, eine Überbrückung anzubieten und den Zugang zu kurzfristiger Liquidität zu sichern», heisst es in einer Medienmitteilung von Advanon.



Das Fintech-Unternehmen bringt KMU und Investoren mithilfe einer Online-Plattform zusammen. Ausstehende Rechnungen laden Unternehmen auf die Plattform hoch, Investoren können danach direkt in diese investieren. Investoren würden KMU so zu einer vollständigen Ausschöpfung ihres Wachstumspotenzials verhelfen und sich selber eine neue Anlageklasse verschaffen, schreibt Advanon auf seiner Webseite.

Zu seinen Unterstützern zählt das Unternehmen etwa den Privatbankier Eric Sarasin sowie den IT-Unternehmer und Business-Angel Daniel Gutenberg. Zudem hat Advanon strategische Partnerschaften mit Banken und der Swisscom geschlossen. In Deutschland startete die Firma nun bereits ein Pilotprojekt mit der Deutschen Bank. Im Januar konnte Advanon die zweite Finanzierungsrunde abschliessen und sicherte sich dabei insgesamt 13,5 Millionen Franken.