50 Jahre Mikroelektronik in der Schweiz

Vor 50 Jahren wurde in den Labors des CEH (Centre Électronique Horloger) – der Vorgängerorganisation des CSEM (Schweizerisches Zentrum für Elektronik und Mikrotechnik) – die erste Quarz-Armbanduhr entwickelt. Damit war eine neue Schweizer Branche aus der Taufe gehoben worden, nämlich jene der Mikroelektronik, ihrerseits Wegbereiter für die digitale Revolution.

Mit zwei Betas fing es an



Die erste Schweizer Quarz-Armbanduhr «Beta 1» © pd Die erste Schweizer Quarz-Armbanduhr «Beta 1» © pd «Beta 1» und «Beta 2»: So lauteten die Codenamen der ersten elektronischen Quarz-Armbanduhren, die 1967 zum alljährlich stattfindenden Präzisionswettbewerb der SSC (Société suisse de chronométrie) in Neuenburg quasi nebenbei eingereicht wurden. Ein paar Monate später sorgten diese in Neuenburg entwickelten, in mehreren Modellen erhältlichen Prototypen für eine Sensation. Durch ihre extreme Genauigkeit heimsten sie die ersten zehn Ränge des Wettbewerbs ein, bei dem schweizerische und japanische Zeitmesser einander gegenüberstanden. Die von Seiko eingereichten Uhren, die auf derselben Technologie basierten, mussten sich mit Trostpreisen begnügen.



Das Entwicklerteam der «Beta 1» © pd Das Entwicklerteam der «Beta 1» © pd

Die damals erbrachte Leistung lässt sich nur noch schwer ermessen. Denn in den sechziger Jahren steckte die Mikroelektronik noch in den Kinderschuhen. Eine elektronische Uhr zu entwickeln, die sich durch ihre Genauigkeit abhebt, stellte eine grosse Herausforderung dar: Es gab zwar grosse Quarzuhren, doch verglichen mit der Grösse einer Armbanduhr und der Ladekapazität der damaligen Batterien war ihr Verbrauch viel zu hoch.

