18 Digitalisierungsprojekte für die Schweiz

An der ersten «Digitalswitzerland Challenge» haben 10 Teams, die sich in Roundtables zusammengefunden haben, 18 Wetten präsentiert. Diese werden von den Teams nun in Angriff genommen und umgesetzt.

Während der Veranstaltung wurden bereits erste Wetten in drei Kategorien prämiert und vom Jurypräsident, Bundeskanzler Walter Thurnherr, verkündet. So will die mutigste Wette ein «smartes Quartier» als Testfeld für fortgeschrittene nachhaltige autonome Transportlösungen zu bauen. Die kollaborativste Wette, die neue Partner schafft und Silos

sprengt, wettet, ein digitales Ökosystem zur Steigerung der Gesundheitskompetenz mit einem ersten Pilot zur Senkung des Blutdrucks zu etablieren. Die lukrativste Wette, die die Schweiz (erfolg)reich macht, wettet, einen Handelsregister-Prototyp auf Basis einer Blockchain zu realisieren, durch den die Unternehmensgründung digitalisiert werden kann.



Auch das Publikum vergibt einen Preis © pd Auch das Publikum vergibt einen Preis © pd

Den Publikumspreis gab's darüber hinaus für die Wette, bei der ein Schweizer Standard für Piktogramme zur Datenbearbeitung und zum Schutz der Privatsphäre etabliert und in einen digitalen Privacy-Assistenten implementiert werden soll.

Wie geht es weiter?

Nach dem Pitch geht es an die Umsetzung der Wetten. Nach einem halben Jahr, per September 2017, wird ein erster Meilenstein erreicht. Im April 2018 werden dann am Demoday die Resultate präsentiert.

