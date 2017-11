iPhone X - ein teurer Kompromiss?

Apples Jubiläums-Smartphone – das iPhone X – ist nun seit ein paar Tagen auf dem Markt. Es ist in zwei Ausführungen mit einem internen Speicher von 64 und 256 Gigabyte erhältlich. Die beiden Versionen kosten 1199 respektive 1389 Franken, womit sie die teuersten Smartphones aller Zeiten sind.

Täglich tauchen nun neue Tests auf, in denen sämtliche Features von Apples neuem Flaggschiff auf Herz und Nieren getestet werden. Ein bekanntes Szenario stellten nun gleich mehrere Tester nach. Sie prüften, was mit dem iPhone X geschieht, wenn dieses ohne Hülle auf den Asphalt knallt. Die Frage ist insofern spannend, weil sowohl Vorder- als auch Rückseite des iPhone X aus Glas gefertigt sind. Zudem schreibt Apple auf seiner Website, dass diese aus dem «widerstandsfähigsten Glas [bestehen], das jemals in einem Smartphone Verwendung fand».

Die amerikanische Versicherungsfirma SquareTrade liess das iPhone X aus 1,8 Metern Höhe auf die Seite, das Display und die Rückseite fallen. Dreimal trug das Gerät starke Beschädigungen davon und war danach nicht mehr funktionstüchtig. Beim seitlichen Fall auf den Rand teilte sich etwa der OLED-Screen, Display und Rückseite blieben dagegen äusserlich mehrheitlich unbeschädigt. Beim Aufprall auf die Vorder- und Rückseite zersprangen die Glasteile allerdings in viele Stücke, teils lösten sich gar Glassplitter. Auch die Gesichtserkennung funktionierte nicht mehr. SquareTrade bezeichnet das iPhone X deshalb als «zerbrechlichstes iPhone aller Zeiten». Die Beim Test von SquareTrade ist allerdings noch wichtig anzumerken, dass das Unternehmen Geräteversicherungen verkauft und von heiklen Geräten profitiert. Versuche von unabhängigen Firmen ergaben beim Falltest allerdings ähnliche Resultate.

So etwa jener des US-Techportals «Cnet». Die Testerin von «Cnet» liess das Gerät bei ihrem Test aber nicht aus 1,8 Metern, sondern aus Hosensack-Höhe fallen. Bereits nach dem ersten Fall auf die gläserne Rückseite waren auch da erste Sprünge zu erkennen. Beim zweiten Durchgang zersplitterten Vorder- und Rückseite noch stärker.

Wer sich also ein iPhone X zulegt, sollte gleichzeitig auch eine passende Hülle kaufen, damit das teure Smartphone nicht schon beim ersten Fall zu Bruch geht. Schade ist dies allemal, zumal das Glas nicht nur aus praktischen Gründen – es ermöglicht das kabellose Aufladen –, sondern auch aus optischen und haptischen Gründen zum Einsatz kommt. Übrigens besteht das Problem aber nicht nur beim iPhone X. Auch das gläserne Äussere des Samsung Galaxy S8 splitterte in Tests bereits beim Fall aus niedriger Höhe.

Heikles OLED-Display

Gleichzeitig schreibt Apple in einem Supportdokument, dass beim «Super Retina Display» auf OLED-Basis mit technischen Einschränkungen zu rechnen sei. Blicke man seitlich auf das Display, würden die darauf angezeigten Farbtöne unter Umständen leicht unterschiedlich wahrgenommen. Dies ist laut Apple typisch für ein OLED-Display und unbedenklich. «Leichte visuelle Änderungen» könnten auch auftreten, wenn das Gerät über lange Zeit intensiv benutzt werde. «Zu entsprechenden Phänomenen, die ebenfalls normal und zu erwarten sind, zählt ein eingebranntes Bild, also ein Bild, das weiterhin blass auf dem Bildschirm sichtbar ist, wenn das folgende Bild bereits angezeigt wird», schreibt Apple im Dokument weiter. Dazu könne es in extremeren Fällen kommen, wenn ein Bild mit hohem Kontrastverhältnis über einen längeren Zeitraum ununterbrochen angezeigt werde.

Apple gibt im Dokument auch Tipps zur Verwendung des «Super Retina Display». Das Gerät solle etwa auf der aktuellen iOS-Version gehalten werden. Zudem empfiehlt Apple die Aktivierung der Funktion Auto-Helligkeit sowie das Ausschalten des Displays bei Nichtgebrauch. Standbilder sollten ausserdem nicht über längere Zeit bei maximaler Helligkeit angezeigt werden.