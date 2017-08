1049 Franken: Das ist das Galaxy Note 8

Samsung will das grösste Debakel seiner Firmengeschichte endlich abhaken. Knapp ein Jahr nach dem Verkaufsstopp für das entflammbare Smartphone Samsung Galaxy Note 7 hat der südkoreanische Elektronikriese am Mittwoch in Berlin und New York ein runderneuertes Nachfolgemodell vorgestellt. Das Samsung Galaxy Note 8 ist in der Schweiz ab dem 15. September 2017 als Single-SIM- und Dual-SIM-Version in den Farben «Midnight Black» sowie «Maple Gold» zum Preis von 1049 Franken (UVP) erhältlich.



Wasser und Staubresistenz (IP68) beim Galaxy Note 8 © Samsung Wasser und Staubresistenz (IP68) beim Galaxy Note 8 © Samsung

Zwei 12-MP-Kameras mit optischem Bildstabilisator

Im Note 8 verbaut Samsung an der Rückseite erstmals zwei Kameraobjektive mit jeweils 12 Megapixel, die beide mit einer optischen Bildstabilisierung ausgestattet sind. Damit treten die Südkoreaner direkt gegen Apple an. Der US-Konzern hatte mit dem iPhone 7 Plus vor einem Jahr bereits ein Modell mit Doppellinse eingeführt. Ähnlich wie beim grösseren iPhone-Modell kann man mit dem Note 8 Porträt-Fotos mit dem sogenannten «Bokeh»-Effekt erstellen, bei dem der Hintergrund eines Bildes bewusst unscharf erscheint. Im «Live Modus» kann man mit dem Note 8 den Effekt auch nachträglich abgestuft auf eine vorhandene Aufnahme anwenden.



Gleich zwei 12-Mpx-Kameras mit optischem Bildstabilisator beim Galaxy Note 8 © Samsung Gleich zwei 12-Mpx-Kameras mit optischem Bildstabilisator beim Galaxy Note 8 © Samsung

Damit sich ein Desaster wie beim Note 7 nicht wiederholt, stattet Samsung das neue Modell mit einem etwas kleineren Akku aus. Die Batterie verfügt über eine Kapazität von 3300 mAh, das sind 200 mAh weniger als beim Note 7.

