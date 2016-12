Wärmende Gadgets für den Winter

Die Winterzeit ist da. Und es kann noch kälter werden. Nachdem wir Ihnen im Sommer schon die besten Abkühlungs-Gadgets präsentiert haben, ist es an der Zeit, sich für die Kaltwetterfront zu wappnen. Obligat sind da nicht nur Handschuhe mit Fingerfreiheit für die Touchscreen-Bedienung. Vielleicht will man auch einmal spontan ein Fondue am USB-Anschluss des Computers zubereiten. Wir haben für Sie im Web nach der passenden Notfall-Ausrüstung recherchiert. Computerworld präsentiert zehn Gadgets, mit denen Sie garantiert die kältesten Tage überstehen.