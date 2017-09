Swiss IT Zufriedenheitsstudie: Jetzt mitmachen!

Übers Jahr hinweg versorgt Sie die Computerword-Redaktion regelmässig mit News zum ICT-Markt. Welches Unternehmen steht finanziell gut da, welches strauchelt, wo findet wieder das grosse Sesselrücken statt, wer ist bei der digitalen Transformation wie weit fortgeschritten, wo wird Innovation gross geschrieben, wo eher verhindert.

Jetzt sind unsere Leser gefragt, also Sie: In unserer grossen Swiss-IT-Zufriedenheitsstudie haben Sie wieder die einmalige Gelegenheit Ihren Anbietern die Meinung zu sagen und was Sie von ihren Produkten und Dienstleistungen halten.



Cover der letztjährigen «Swiss Leader»-Ausgabe – in der diesjährigen werden die Ergebnisse der neuen Zufriedenheitsstudie am 15. Dezember 2017 veröffentlicht



Zum vierten Mal in Folge führt Computerworld zum Thema Kundenzufriedenheit diese breit angelegte Umfrage unter CIOs und IT-Entscheidern der Schweizer Wirtschaft durch.

Bietet ein Unternehmen einen super Service, innovative Produkte, bitte loben Sie! Sind die Preise zu hoch, die Dienstleistung schlecht, kritisieren Sie, reden Sie sich Ihren Unmut von der Seele. Die Ergebnisse werden anonymisiert ausgewertet und Ihre persönlichen Kontaktdaten natürlich streng vertraulich behandelt.

Ziel der Umfrage ist es, die grössten ICT-Unternehmen der Schweiz hinsichtlich Kundenzufriedenheit vergleichbar zu machen, wie wir das in den vergangenen drei Jahren bereits getan haben. Wieder soll erfasst werden, welche Anforderungen die Anwenderunternehmen an ihre ICT-Anbieter stellen und – vor allem – ob und wie diese Anforderungen erfüllt werden.

Das Ausfüllen des Fragebogens kostet Sie ungefähr 15 Minuten Ihrer Zeit, der Erkenntnisgewinn ist unbezahlbar.

Die Umfrageergebnisse veröffentlichen wir in der Computerworld-Spezialausgabe «Swiss Leader», die am 15. Dezember 2017 erscheint. Als Teilnehmer an der Umfrage bekommen Sie diese Spezialausgabe auf Wunsch gratis zugesandt.

