ICT-Ausgaben 2016 wachsen nur marginal

Gratis-Exemplar "Swiss Leader" sichern Sie wollen Ihren ICT-Anbietern die Meinung sagen? Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und bewerten Sie sie im Rahmen unserer Swiss IT Zufriedenheitsstudie. Zur Swiss IT Zufriedenheitsstudie 2016

Im laufenden Jahr werden in der Schweiz rund 122 Millionen Franken mehr für ICT ausgegeben als im Vorjahr. Die Totalausgaben für ICT überschreiten damit die 17 Milliardengrenze, genau 2 Milliarden mehr als vor zehn Jahren. Pro Arbeitstag werden also landesweit 70 Millionen Franken in die IT gesteckt.



2016 geben Schweizer Unternehmen 17 Mrd. Franken für ICT aus. Quelle: MSM Research 2016 geben Schweizer Unternehmen 17 Mrd. Franken für ICT aus. Quelle: MSM Research

Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen MSM Research rechnet, basierend auf Befragungen von 800 Schweizer Unternehmen übers ganze Jahr hinweg, für den hiesigen ICT-Markt (nur B2B!) für 2016 mit einem schwachen Wachstum der Ausgaben von 0,7 Prozent. Darin enthalten ist der gesamte Business-to-Business-Markt in den Segmenten Hardware, Software und Services.

Die Auswirkungen der Frankenstärke, aber auch weitere Risikofaktoren (Themen wie Brexit, Masseneinwanderungsinitiative/Zukunft der Bilateralen, TTIP) haben ihre Spuren hinterlassen. Viele Unternehmen haben mit Budgetkürzungen und Projektverschiebungen reagiert.

Weniger im Eigenbetrieb

Betrachtet man interne und externe Ausgaben gesondert, zeigt sich folgendes Bild: Ohne externes Sourcing und Dienstleistungen wie Managed Services und Cloud Computing verzeichnen die Ausgaben ein Minus von 1,7 Prozent. Die Ausgaben für externes Sourcing wiederum werden laut MSM Research um 8,6 Prozent steigen. Dieser Trend soll bis 2018 weiterhin anhalten, die Verlagerung der Ausgaben von Assets zu Services, hin zu externen Providern und ICT-Dienstleistern Fahrt aufnehmen. Das Wachstum der Gelder also, die nach aussen fliessen, wird stärker zulegen als die Budgetanteile für den Eigenbetrieb.



Der Markt wächst 2016 nur um 0,7 Prozent, 2017 um weitere 1,9 Prozent; Services wachsen am stärksten Quelle: MSM Research Der Markt wächst 2016 nur um 0,7 Prozent, 2017 um weitere 1,9 Prozent; Services wachsen am stärksten Quelle: MSM Research

Die Top-Themen bis 2020 lauten Cloud, Sicherheit, Mobilität, Big Data und Internet der Dinge (IoT). Schon heute werden 20 Prozent des Budgets für Mobility (Hardware, Software, Services) ausgegeben – MSM Research rechnet mit einem Anstieg auf 35 bis 40 Prozent in den kommenden fünf Jahren. Weiterhin steht die Sicherheit ganz oben auf der Agenda der ICT-Abteilungen. Heuer wurden 2,2 Milliarden Franken dafür ausgegeben. Jeder 8. Franken fliesst also in Security.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Standard verdrängt Individualität