Digitalisierung und Offshoring bedrohen Schweizer KV-Jobs

In der Schweiz sind in den nächsten Jahren zwischen 30'000 und 99'000 Jobs im kaufmännischen Bereich durch Offshoring und Digitalisierung gefährdet. Das ist ein Ergebnis zweier Studien, die der Kaufmännische Verband in Auftrag gegeben hat. So geht das Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) in seiner Studie «Offshoring und Wandel der Berufsbilder» davon aus, dass aufgrund der Frankenstärke und daraus resultierender verteuerter Exporte und vergünstigter Importe viele Schweizer Unternehmen (vor allem grosse, international ausgerichtete) wieder vermehrt Outsourcing- und Offshoring-Projekte ins Auge fassen.

Dieser Trend betrifft nicht mehr nur die IT und die Industrie, sondern zunehmend auch den Dienstleistungsbereich und somit auch die KV-Angestellten. Das EHB rechnet damit, dass Mitarbeitende im kaufmännischen Bereich mit Grundbildung stärker betroffen sein werden als jene mit höherer Berufsbildung. Das bestätigt, dass die Nachfrage nach hochqualifizierten Fachkräften in der Tat stetig steigt. Die Ansprüche an Auszubildende werden daher, vor allem in der Grundausbildung, steigen. Die Studienautoren schätzen, dass heute rund 130'000 KV-Angestellte Weiterbildungsbedarf haben. Gleichzeitig betonen sie aber, dass nicht die Gesamtzahl der exponierten kaufmännischen Beschäftigten auch tatsächlich über kurz oder lang ausgelagert werde.

Digitalisierung verstärkt Offshoring

«Die Anzahl der betroffenen Arbeitsstellen genau vorherzusagen, ist schwierig, da die Digitalisierung das Offshoring verstärkt oder gar ersetzt», erklärt Christian Zünd, CEO Kaufmännischer Verband. Die Bereiche Rechnungswesen, IT, Kundenbetreuung, Human Resources, Business Management und Procurement (vgl. Grafik 1) sind besonders vom Dienstleistungs-Offshoring betroffen.



Grafik 1: Vom Offshoring betroffene Aufgabenbereiche Quelle: Infras/EHB

Zudem werden sich jene kaufmännischen Tätigkeiten, die erhalten bleiben, von ausführenden zu koordinierenden, analytischen und strategischen Tätigkeiten entwickeln und fordern von den kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Angestellten neue Kompetenzen (vgl. Grafik 2).



Grafik 2: Kompetenzen, die wichtiger werden Quelle: Infras/EHB

Die zweite Studie «Digitalisierung und die Zukunft kaufmännischer Berufsbilder» der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) zeigt, wie sich die Digitalisierung mittlerweile auf alle Berufsbilder auswirkt. Während sich KV-Berufe zu Querschnittsfunktionen entwickeln, bei denen koordinierende Tätigkeiten wichtig sind, werden Routineaufgaben wie Ablegen von Akten oder die Selektion von Bewerbungsdossiers per Algorithmus zunehmend von Robotern, respektive Software-Systemen übernommen.

