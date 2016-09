Die 100 besten Start-ups der Schweiz

Gratis-Exemplar "Swiss Leader" sichern Sie wollen Ihren ICT-Anbietern die Meinung sagen? Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und bewerten Sie sie im Rahmen unserer Swiss IT Zufriedenheitsstudie. Zur Swiss IT Zufriedenheitsstudie 2016

Lausanne bleibt das Mekka der Schweizer Start-ups. In der Rangliste "Top 100 - die besten Start-ups der Schweiz" platzieren sich fünf Unternehmen aus der EPFL-Stadt unter den ersten zehn. Auch eine Firma aus Fribourg und eine aus Genf schaffen es in die Top-Ränge, die Deutschschweiz hat also ganz vorne Aufholbedarf.

Das beste Schweizer Start-up ist laut dem Ranking, das von 100 Experten zusammengetragen wird, zum zweiten Mal in Folge die Lausanner Firma L.E.S.S. mit stromsparenden Lichtquellen, die dünner als ein menschliches Haar sind und herkömmlichen LEDs Konkurrenz machen wollen. Den zweiten Platz belegt ein weiteres Jungunternehmen aus der Romandie: Fünf Jahre nach dem Firmenstart hat das Freiburger Jungunternehmen Bcomp mit superleichten naturfaserverstärkten Werkstoffen den kommerziellen Durchbruch bereits geschafft, schreiben die Studienautoren. Auf dem dritten Platz landet das Zürcher Start-up Knip, welches an der digitalen Transformation der Versicherungswirtschaft arbeitet und nicht nur den nationalen, sondern auch den deutschen Markt aufmischen will. Daneben hat es Ava sowie der Buchhaltungssoftware-Anbieter bexio aus Rapperswil in die Top 10 geschafft. Bei Ava sticht heraus, dass das Medtech-Unternehmen letztes Jahr noch auf Rang 98 stand.



Die ersten zehn Ränge widerspiegeln dabei den Rest der Rangliste. Trotz 39 neuen Firmen in den Top 100 herrscht bei der Verteilung nach Kantonen Stabilität im Vergleich mit den Vorjahren. An der Spitze liegen Zürich und die Waadt, es folgen mit deutlichem Abstand Basel-Stadt und Genf.



Erfreulich ist, dass es 23 Software-Firmen in die Top 100 geschafft haben. 18 Firmen kommen aus dem Bereich Internet/Mobile. Demgegenüber stehen "lediglich" 18 Biotech-, 14-Medtech und 10 Cleantech-Unternehmen. 13 Jungfirmen wurden der Branche Elektronik/Mechanik zugeordnet, 4 der Kategorie "Mikro-/Nanotechnologie".

Die gesamte Rangliste gibt es auf www.startup.ch. Für mehr Informationen wurde auch ein gratis verfügbares, 52-Seiten starkes, Magazin erstellt, das Pflichtlektüre für Brancheninteressierte ist.