Die gefürchtete Ransomware Wannacry ist zurück. Wie Reuters berichtet, musste Honda am Montag seine Produktion zeitweise einstellen, nachdem die Malware das Netzwerk des Automobilherstellers infiziert hatte. Gemäss eines Firmensprechers sei lediglich das Honda-Werk in Sayama bei Tokyo vom Unterbruch betroffen gewesen. Allerdings könne es gut möglich sein, dass die Ransomware sich ebenfalls in Netzwerke in Europa, Nordamerika und China geschlichen habe.



Die Malware Wannacry war im Mai Grund einer der grössten Attacken mit Erpressersoftware. Gut 200'000 Rechner in mehr als 150 Ländern fielen zum Opfer. Wer hinter Wannacry steckt, ist immer noch nicht vollständig geklärt. Vermutet wird, dass die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus Group Urheberin ist.