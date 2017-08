Passwort-Manager für Windows, Mac-OS und Linux

Das Open-Source-Projekt KeePass hat schon mehrere Abspaltungen hinter sich. So wurde vor geraumer Zeit KeePass X lanciert, das mehrere Plattformen unterstützte. Leider sei diese Variante in letzter Zeit nicht weiterentwickelt worden, so dass man sich dazu entschieden habe, mit KeePass XC eine weitere Abzweigung (Fork) des Passwort-Managers zu lancieren, wie die Entwickler des in C++ geschriebenen Programms auf der FAQ-Seite berichten.



KeePass XC weist ein aufgeräumtes GUI auf © Screen: jst/nmgz

Die Cross-Plattform-Fähigkeit sowie einige spannenden Features sind denn auch die Hauptargumente für KeePass XC. Das quelloffene Programm kann für Windows, Mac-OS und diverse Linux-Derivate bezogen werden. Durch die Unterstützung von KeePass 2.x (.kdbx) als Passwortdatenbank-Format lassen sich die mit KeePass XC gespeicherten Kennwörter auch in entsprechenden mobilen Apps nutzen wie etwa MiniKeePass unter iOS.

Zudem gibt es für die am meisten verbreiteten Browser, namentlich für Firefox, Chrome und Safari Add-ons, mit deren Hilfe Login-Informationen für Webseiten direkt in der KeePass-Datenbank abgespeichert werden können. Beim nächsten Besuch lassen sich dann die Losungen automatisch abrufen und einfüllen.

