Vier Tipps für eine effiziente Migration auf Windows 10

Diejenigen Unternehmen, welche die Migration auf Windows 10 noch nicht in die Wege geleitet haben, werden diese voraussichtlich im nächsten Jahr in Angriff nehmen. Für diesen Schritt spricht eine Vielzahl an Gründen. So unterstützt Microsoft Betriebssysteme, welche älter als Windows 7 sind nicht mehr und es bestehen beträchtliche Sicherheitsbedenken bei älteren Windows-Systemen. Gleichzeitig erlaubt der Wechsel auf Windows 10 die Nutzung neuer Anwendungen, die für Unternehmen zweifelsohne in operativen Verbesserungen und einer höheren Produktivität resultieren werden



Klaus-Peter Kaul ist Regional Director Schweiz von Riverbed Technology © Riverbed Klaus-Peter Kaul ist Regional Director Schweiz von Riverbed Technology © Riverbed

Aus einer reinen Business-Perspektive ist der Wechsel auf Windows 10 daher mit Sicherheit sinnvoll, jedoch ist die Migration eines gesamten Unternehmens auf ein neues Betriebssystem eine Herkulesaufgabe, insbesondere weil viele CIOs dabei zusätzlich unter erheblichem Zeitdruck stehen. Bei grossen Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern kann dieser Übergang schnell bis zu 18 Monate in Anspruch nehmen.

Um den Wechsel so schnell wie möglich zu vollziehen, müssen Unternehmen einer solchen Migration mit der richtigen Strategie begegnen. Der vorliegende Artikel zeigt die 4 wichtigsten Punkte auf, die Unternehmen und Organisationen vor dem Wechsel berücksichtigen müssen, damit die Migration auf Windows 10 so passgenau und effizient wie möglich angegangen und durchgeführt werden kann.

